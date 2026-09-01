Entregan 250 paquetes de útiles escolares a niños de bajos recursos en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.— Cerca de 250 paquetes de útiles escolares fueron entregados a menores de bajos recursos en distintos sectores de Ciudad Acuña, como apoyo ante el regreso a clases.

La licenciada Brenda Martínez comentó que estos apoyos fueron destinados a niñas y niños que más lo necesitan, principalmente de familias de bajos recursos.

Señaló que para algunas familias resulta complicado adquirir los artículos escolares cuando tienen más de un hijo, debido a que deben cubrir también los gastos diarios de alimentación y los servicios de sus viviendas.

La entrega de útiles escolares busca aliviar la carga económica de las familias en Ciudad Acuña.

Ante esta situación, las asociaciones no gubernamentales se han vuelto esenciales para brindar apoyo a las familias y contribuir a reducir los gastos que representa el regreso a clases.

Los cerca de 250 paquetes escolares fueron distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de apoyar a las familias y permitir que los menores cuenten con los materiales necesarios para iniciar sus actividades escolares.

Brenda Martínez destaca la importancia de apoyar a los niños en su regreso a clases.

La entrega de útiles escolares no solo representa un alivio económico, sino también una oportunidad para que los niños de Ciudad Acuña puedan comenzar el ciclo escolar con las herramientas necesarias para su educación.

Las asociaciones no gubernamentales juegan un papel crucial en el apoyo a las familias de Ciudad Acuña.

Estas iniciativas son fundamentales en un contexto donde muchas familias enfrentan dificultades económicas, y resaltan la importancia de la colaboración entre la comunidad y las organizaciones para garantizar el acceso a la educación.