Canirac afrontará cambios laborales en 2026 con adaptación progresiva

SALTILLO, COAHUILA.- El sector restaurantero de Saltillo cierra 2025 con optimismo. De acuerdo con Isidro García, presidente de la CANIRAC, el gremio espera superar 250 millones de pesos en derrama económica durante diciembre, impulsado por cenas navideñas, posadas, eventos empresariales y celebraciones de fin de año.

"Son más de 120 los restaurantes que están ofertando cenas navideñas, y aproximadamente la mitad tendrá eventos especiales", explicó. Este crecimiento también se refleja en la aceptación del público hacia los paquetes para celebrar Año Nuevo en restaurante o para llevar a casa.

¿Cómo se adaptará el sector restaurantero a la nueva jornada laboral?

Sobre la reducción de la jornada laboral prevista para 2026, García afirmó que, aunque representa un reto, el sector ya la esperaba. Destacó como positivo que el ajuste se aplicará de forma escalonada, lo que permitirá "capitalizar y presupuestar" sin impactos abruptos.

A esto se suma el incremento salarial del 13%, que obliga a los negocios a "ser más competitivos y más eficientes", apoyándose en herramientas como las plataformas de reservación y una mejor administración del personal.

García reconoció que la reducción de horas hará necesario contratar más personal o implementar modelos de trabajo específicos para fines de semana y temporadas altas. "Si teníamos 48 horas y vamos a tener 40, esas ocho horas quedan en la deriva y tendremos que hacer ajustes", señaló.

¿Qué implicaciones tendrá la reducción de jornada para los trabajadores?

En cuanto a la preocupación por trabajadores que dependen en gran medida de las propinas, especialmente quienes prefieren turnos nocturnos, afirmó que existen opciones legales como el tiempo extra y que podría explorarse la continuidad de esquemas voluntarios basados en propinas, siempre dentro del marco legal.

"Afortunadamente en el gremio tenemos gente muy comprometida, que trabaja más y genera más propinas. Sabemos que vamos a contar con ellos", agregó.