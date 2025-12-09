Anuncia el Alcalde Javíer Díaz más cámaras de seguridad para Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo encara 2026 con una serie de proyectos estratégicos que buscan consolidar la seguridad, la economía y la oferta cultural de la ciudad. Durante su informe ciudadano, el alcalde Javier Díaz detalló los principales programas que marcarán el próximo año.

Proyectos de seguridad en Saltillo

En materia de seguridad, se instalarán más de 500 cámaras de última generación con tecnología de reconocimiento facial en distintos puntos de la ciudad.

Según Díaz, estas medidas permitirán una vigilancia más efectiva y una respuesta más rápida ante emergencias, reforzando el objetivo de mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras de México.

Desarrollo industrial y cultural

El desarrollo industrial y económico también será prioridad. El alcalde señaló que la administración continuará fomentando la inversión local y atrayendo nuevos proyectos, con la finalidad de generar empleos de calidad y mantener la competitividad de la ciudad en mercados nacionales e internacionales.

Con la vista puesta en el Mundial de Fútbol 2026, Saltillo estrenará su nueva marca ciudad para atraer turistas nacionales y extranjeros. Asimismo, los festejos del 449 aniversario de la ciudad incluirán eventos culturales que se extenderán a colonias y ejidos, buscando acercar la cultura a todos los saltillenses.

Infraestructura y movilidad

En cuanto a infraestructura, Javier Díaz confirmó que el paso a desnivel en el bulevar Fundadores, en la colonia Misión Cerritos, comenzará a construirse en el primer trimestre de 2026 con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez.

Esta obra promete mejorar la movilidad en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad y reducir los tiempos de traslado de miles de familias.