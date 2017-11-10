Capacita Diócesis para “limosna electrónica”

Saltillo Coah.-La campaña que comenzará del 2017 al 2018, está en la fase de capacitación de personal para aplicarla de la manera más efectiva.

El comité del diezmo emprendida por la Diócesis de Saltillo junto con su presidente Luis Arizpe Jiménez anunciaron a medios de comunicación que a partir del 2017 la limosnas o diezmos podrán realizarse ya de forma electrónica.

Con esta aplicación se busca que los feligreses realicen sus aportaciones de manera más ágil, con la comodidad de la tecnología.

Según la información, el recurso será direccionado a capacitaciones de catequistas y reparaciones a las parroquias.

Según el portal católico “Aleteia”, en un artículo escrito por el sacerdote Pbro Henry Vargas Holguín el diezmo era algo propio y exclusivo del Antiguo Testamento, del pueblo judío y ligado al culto “oficial”. Por eso en el Nuevo Testamento los cristianos no hablan del diezmo.