Cáritas de Saltillo busca 20 padrinos para abuelitos vulnerables

SALTILLO, COAH.- Cáritas de Saltillo busca 20 nuevos padrinos para completar la cobertura de su campaña "Adopta un Abuelito y una Abuelita", iniciativa dirigida a mejorar la atención y ofrecer acompañamiento a las personas adultas mayores que residen en su casa hogar.

Alondra Mata, directora de la institución, informó que actualmente 30 de los 50 residentes cuentan con una persona, familia u organización que los apoya. La meta es que los 20 adultos mayores que aún no tienen padrino puedan incorporarse al programa antes de diciembre.

Explicó que la iniciativa va más allá de las aportaciones económicas, pues también pretende crear vínculos de convivencia que contribuyan al bienestar emocional de los residentes. Los recursos ayudan a cubrir necesidades como medicamentos, alimentación, cuidados de enfermería y servicios geriátricos.

Mata detalló que quienes deciden participar reciben la asignación de una persona adulta mayor por parte del equipo de Cáritas. Posteriormente, se realiza una entrevista inicial y el área de Trabajo Social coordina las visitas, actividades de convivencia y el seguimiento durante el mes.

La directora destacó que el programa busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar y acompañar a las personas mayores, en especial a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y necesitan fortalecer sus redes de apoyo.

Como parte de la convocatoria, Cáritas mantiene acercamientos con empresas y centros educativos para ampliar la participación y conseguir que más residentes cuenten con el respaldo de la comunidad.

Las personas interesadas en sumarse a la campaña pueden consultar la página oficial de Cáritas de Saltillo en Facebook, donde podrán solicitar información sobre los pasos para apadrinar a uno de los residentes.

Mata invitó a la ciudadanía a colaborar, al señalar que la convivencia y el acompañamiento son parte esencial de una atención digna y una comunidad más solidaria con sus adultos mayores.