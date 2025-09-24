Carrera ARHCOS 2025 en Saltillo para operaciones de corazón en DIF

SALTILLO, COAHUILA.- El 12 de octubre se llevará a cabo en Saltillo la carrera ARHCOS 2025 "Pasos con Propósito", en la que lo recaudado será destinado al DIF Saltillo para contribuir con el programa "Latiendo con Amor" y poder operar a niñas y niños que requieren una operación de corazón.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció a la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste, ARHCOS, por sumarse y trabajar en equipo para que niñas y niños tengan la oportunidad de vivir.

"En el DIF Saltillo siempre buscamos siempre el cómo sí, gracias ARHCOS por contribuir. Tenemos una lista de 30 niños que necesitan una operación de corazón que tienen un costo muy elevado, y vamos a empezar con los casos más urgentes de 5 niñas y niños.", dijo.

Mencionó que recientemente se firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Ayuda a Niños en Estado Crítico A.B.P. para contribuir con la atención quirúrgica totalmente gratuita, además del apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila a través de la Secretaría de Salud con las instalaciones del Hospital General y el Materno Infantil, sin embargo, se tiene que cubrir otros costos adicionales, por ello la importancia de contribuir a través de la carrera.

Luis Xavier Galindo Valdés, presidente de ARHCOS, dio a conocer que la carrera ARHCOS 2025 "Pasos con Propósito" se realizará a las 8:00 de la mañana en la Ruta Recreativa en las categorías 5K femenil y varonil, así como de 500 m infantil.

El costo del boleto es de 300 pesos adultos que incluye número, playera, medalla e hidratación; y 100 pesos niñas y niños con medalla.

Los boletos se encuentran disponibles en las oficinas de ARHCOS en la calle Nava 1987, colonia República Oriente o en www.boletopolis.com.

Durante la presentación de la carrera estuvieron presentes también Miguel Ángel Muñoz Betancourt vicepresidente de ARHCOS; Ana Cristina Gracia Rumayor, gerente de ARHCOS; Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo; y Melissa Quijano Aguirre, directora del Voluntariado del DIF Saltillo.

Juntos por quienes más lo necesitan: Luly López

Durante la sesión ordinaria mensual de ARHCOS, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo tuvo una presentación donde dio a conocer a las y los integrantes de la asociación, algunos programas que se implementan en el organismo, así como eventos próximos para ayudar a quienes más lo necesitan.

El 30 de septiembre, como parte de las acciones para promover la salud mental se llevará a cabo la conferencia "¿Qué te tiene que pasar?", con Bernardo FeTa.

El 4 de octubre se desarrollará en la ciudad el Festival de la Paella, que donará el 50 por ciento de las entradas, y el 12 de octubre la carrera ARHCOS 2025 "Pasos con Propósito", ambos para impulsar el programa Latiendo con Amor.

Asimismo, se realizará el 10 de octubre el concierto con causa con Alex Syntek y el 16 de octubre la cena del Rodeo Saltillo, eventos con los que se apoyará para la realización de cirugías de implantes cocleares.

"Los invitamos a sumarse a todos nuestros eventos, tienen la oportunidad de divertirse y pasar un rato agradable y a la vez ayudar a que nuestras niñas y niños puedan tener una mejor calidad de vida", mencionó Luly López Naranjo.