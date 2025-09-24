Alcalde Javier Díaz González promueve la participación ciudadana en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las y los saltillenses a participar en las votaciones de la primera plataforma de presupuesto participativo "Participa Saltillo", proceso que concluirá el día 30 de septiembre.

El objetivo principal es que la misma ciudadanía pueda elegir los proyectos que deseen que se implementen en sus sectores y que fueron propuestos por las y los saltillenses.

Con este programa, impulsado por el alcalde Javier Díaz González, se destinará un porcentaje del presupuesto programado del impuesto predial de 2025 para poder llevar a cabo los proyectos que resulten ganadores después del proceso de votación.

Para votar es indispensable ser mayor de 18 años y acreditar que viven en Saltillo con su credencial del INE vigente.

Las y los ciudadanos pueden ingresar a la página: https://participa.saltillo.gob.mx/ y consultar los proyectos disponibles para su sector, a los cuales pueden acceder únicamente con proporcionar el número de su sección que se encuentra en el INE.

Después, elegir el que más les guste y confirmar su voto.

Para el proyecto del presupuesto participativo se dividió la ciudad en los siguientes sectores: centro, oriente, oriente extremo, poniente, norte, norponiente, suroriente, surponiente y rural.

Para mayor información o aclaración de dudas pueden comunicarse al teléfono 844-688-04-92, extensión 3013 y 3014, o bien a través del correo participa@presidenciasaltillo.gob.mx