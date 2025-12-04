Conscriptos clase 2006 deben recoger su cartilla militar en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que las personas conscriptas clase 2006, así como remisos, podrán acudir a recoger su Cartilla de Identidad Militar conforme al calendario establecido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Cuándo se entregarán las cartillas de identidad militar?

Se dio a conocer que la entrega del documento se realizará los sábados y domingos del mes de diciembre en un horario de 08:00 a 13:00 horas.

Para los conscriptos residentes en Saltillo, el trámite tendrá lugar en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, ubicado en la carretera a Zacatecas, kilómetro 3.5.

Detalles sobre la entrega en el 69 Batallón de Infantería

Asimismo, se informó que quienes tengan domicilio en Arteaga, General Cepeda, Parras de la Fuente y Ramos Arizpe deberán acudir a las respectivas presidencias municipales para recibir su cartilla liberada, en las mismas fechas y horarios ya establecidos.

El Gobierno Municipal destacó que esta etapa forma parte del proceso nacional para la obtención de la Cartilla de Identidad Militar, por lo que invitó a las y los jóvenes a completar su trámite en tiempo y forma.