Cuadrillas reparan parapetos en el periférico Luis Echeverría Álvarez

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, continúa con las acciones permanentes de mantenimiento y mejora en la infraestructura urbana de la ciudad, a fin de brindar mayor seguridad y mejores condiciones de movilidad para las y los saltillenses.

Como parte de estos trabajos, cuadrillas pertenecientes al programa "Aquí Andamos" llevaron a cabo labores de reparación y rehabilitación de los parapetos ubicados sobre la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en su tramo sur y en sentido de poniente a oriente, a la altura del arroyo Martillo, donde se atendieron diversos puntos que presentaban deterioro derivado del paso del tiempo y del tránsito vehicular.

Acciones de la autoridad en el periférico Luis Echeverría Álvarez

El alcalde Javier Díaz González informó que estas acciones consistieron en la restauración de estructuras dañadas, reposición de secciones afectadas, así como trabajos de reforzamiento para garantizar la seguridad de automovilistas y peatones que diariamente transitan por esta importante vialidad de Saltillo.

De manera paralela, el personal municipal realiza trabajos similares en otros puntos estratégicos de las principales vialidades de Saltillo, como los bulevares Fundadores, Venustiano Carranza, Nazario S. Ortiz Garza, así como el propio periférico LEA, con el propósito de mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana de la capital de Coahuila.

Detalles sobre el programa 'Aquí Andamos' en Saltillo

"Estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal, que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas brinda mantenimiento constante a las vialidades de nuestra ciudad, para ofrecer mayor seguridad vial y funcionalidad de los espacios públicos", señaló Javier Díaz.

Asimismo, brigadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron acciones de deshierbe, retiro de basura y desechos sobre el canal pluvial que corre paralelo a la calle Nopal, entre las vialidades Gordolobo y Flor de Palma, de la colonia Loma Linda.

A su vez, personal de la Dirección de Servicios Públicos trabajó en la rehabilitación del sistema de alumbrado público que da servicio al bulevar Venustiano Carranza, a la altura de los cruces con los bulevares Manuel Ortiz de Montellano y Pedro Figueroa.

Dentro del programa "Colonias al 100", el Gobierno de Saltillo atendió las áreas verdes ubicadas entre las vialidades avenida Cerritos, Misión San Antonio y Misión Santa Bertha, del fraccionamiento Misión Cerritos.

El alcalde Javier Díaz González recordó a la población el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio público municipal.