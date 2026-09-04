Saltillo: Galardones del Centro Histórico reconocerán a comerciantes

SALTILLO, COAH.- La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. reconocerá a cuatro figuras del comercio local durante la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026, que se celebrará el jueves 1 de octubre en el Casino de Saltillo.

La Cena de Gala está programada para las 7:30 p. m. y tendrá como propósito reconocer la trayectoria, perseverancia, aportaciones y legado de comerciantes que, con años de trabajo, han contribuido a construir la historia, identidad y vida comercial del Centro Histórico.

Los homenajeados de esta edición son Gilberto Martínez Fuentes, de Zapatería Victoria, quien recibirá el Galardón Póstumo del Centro Histórico de Saltillo; Yolanda Saldaña de Treviño, de Zapatería Francis, distinguida con el Galardón Perseverancia Emblemática; Fernando Oyervides Thomas, de Tiendas y Blancos Yessica, con el Galardón Honor al Mérito en el Comercio; y Ramón Cortés Herrera, de JR Sombreros, quien recibirá el Galardón Trayectoria y Legado.

Los principales detalles de la ceremonia quedaron definidos durante una reunión de trabajo del Consejo de Comerciantes, realizada la mañana de este miércoles.

"Estos Galardones nacieron para reconocer y preservar las historias de quienes han construido el comercio del Centro Histórico. Detrás de cada negocio existen años de trabajo, familias y generaciones que han contribuido a darle identidad al corazón de Saltillo. Queremos que este reconocimiento se consolide como una tradición de los propios comerciantes", señaló Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

La primera edición se realizó el año pasado y reunió a comerciantes, autoridades, representantes de organismos empresariales, medios de comunicación e invitados especiales en una ceremonia dedicada a reconocer a quienes han dejado huella en la historia comercial de la ciudad.

Para esta segunda edición fueron invitados el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, autoridades municipales, representantes de cámaras empresariales, comerciantes, medios de comunicación e invitados especiales, quienes acompañarán a los galardonados y sus familias.

La Cena de Gala tendrá un costo de 1,000 pesos por persona, código de vestimenta formal de negocios y cupo limitado. Las reservaciones podrán realizarse al teléfono de Saltillo Centro: 844 607 2512.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. refrendó su intención de realizar los Galardones año con año y consolidarlos como una tradición para preservar la memoria y reconocer a quienes han hecho del Centro Histórico una parte fundamental de la historia de Saltillo.