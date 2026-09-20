Centros de Justicia en Coahuila no pueden publicar lista de agresores

SALTILLO, COAH.- Los Centros de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Coahuila mantienen registros de personas señaladas por agresiones físicas contra mujeres, incluso en casos recurrentes, pero no están facultados para hacer pública una lista que permita consultar esos antecedentes antes de iniciar una relación sentimental.

Mayra Valdés González, titular de la Secretaría de la Mujer en Coahuila, explicó que existe una limitación jurídica para integrar y difundir un listado de hombres agresores, debido a que una acusación solo adquiere carácter afirmativo cuando concluye un proceso judicial con una sentencia que determine la responsabilidad por actos de violencia.

La funcionaria señaló que, hasta ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales cuentan con atribuciones para consultar determinados antecedentes de violencia de las personas que buscan contender por cargos públicos.

Estas autoridades pueden revisar información relacionada con candidatos para verificar que no se encuentren en el Padrón de Violencia Política de Género ni estén clasificados por delitos como agresiones sexuales o familiares.

La Secretaría de la Mujer y sus recomendaciones

Ante la imposibilidad de consultar públicamente un historial de este tipo para iniciar una relación, Valdés González recomendó a las mujeres prestar atención a las primeras señales de control y violencia.

Explicó que el violentómetro permite identificar diferentes niveles de conductas que pueden escalar a situaciones de violencia física, emocional o financiera.

Entre las primeras manifestaciones mencionó la revisión o fiscalización de los mensajes del teléfono celular, restricciones sobre la ropa que puede utilizar una mujer o intentos por impedirle salir con amigas y otras personas.

Reconocimiento de conductas de control

La titular de la Secretaría de la Mujer señaló que reconocer estas conductas desde sus primeras etapas permite establecer límites ante comportamientos de control dentro de una relación.