AHMSA y comercio organizado se movilizan en Monclova por crisis

La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) también golpeó al comercio organizado, que después de años de dificultades se sumó a la marcha de trabajadores y exempleados con la expectativa de que la subasta del 25 de septiembre permita finalmente encontrar una salida al conflicto.

Óscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, señaló que el sector empresarial no podía permanecer al margen de una problemática que afectó a toda la economía local y obligó a los negocios a resistir durante años el colapso de la actividad industrial.

"Recordemos que el comercio organizado, el cual nos toca representar, pues pasó también por situaciones muy difíciles con estos años de colapso económico".

El dirigente empresarial destacó que la mayoría de los establecimientos de la región son negocios familiares que, a pesar de las dificultades, han mantenido sus puertas abiertas, cubierto sus obligaciones y conservado fuentes de empleo.

"Todos los días levantan sus cortinas, barren sus banquetas, preparan sus inventarios precisamente para darle atención al consumidor y, además de tener algunos detalles de pagos de impuestos, etcétera, pues dan trabajo".

Consideró que el quebranto de AHMSA tuvo consecuencias que trascendieron a la propia empresa y alcanzaron a trabajadores, familias, comercios y otros sectores productivos de la región Centro.

Por ello, la Unión de Organismos Empresariales se sumó a la movilización convocada para este sábado, en respaldo a los trabajadores que mantienen la exigencia de una solución al proceso de venta y de sus adeudos laborales.