Último día para pagar control vehicular con descuento en Coahuila

La Venta Nocturna de Control Vehicular concluyó ayer sábado, pero quienes alcanzaron a generar su formato de pago durante la jornada todavía podrán cubrirlo hasta el próximo 30 de septiembre y conservar el 50 % de descuento.

¿Qué estableció la AFG?

La Administración Fiscal General (AFG) estableció como periodo de la campaña del jueves 17 al sábado 19 de septiembre, por lo que ayer fue el último día para generar el formato con el beneficio.

Los contribuyentes que obtuvieron el documento durante la vigencia de la promoción no estuvieron obligados a realizar el pago ese mismo día, pues la autoridad estableció como fecha límite el 30 de septiembre para liquidarlo.

Detalles del trámite

El trámite se realizó mediante la plataforma PagaFácil Coahuila, donde los contribuyentes pudieron consultar su estado de cuenta y generar el formato de pago con el descuento aplicado.

Una vez generado, el documento permitió realizar el pago en línea, bancos y tiendas de conveniencia, de acuerdo con las opciones disponibles.

Hasta el cierre de la Venta Nocturna no se había emitido un anuncio oficial sobre una ampliación de la campaña para este domingo 20 de septiembre.

Con ello, quienes no generaron su formato durante el periodo oficial ya no pudieron acceder al 50 % de descuento correspondiente a esta promoción.

En cambio, quienes sí completaron ese paso durante la jornada del sábado mantuvieron vigente el beneficio y cuentan con plazo hasta el 30 de septiembre para realizar el pago.