Aumentan servicios en Centros Libres para mujeres en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Los servicios otorgados en los Centros Libres para las mujeres aumentaron 70 % durante julio respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la atención de primera vez en los Centros de Justicia y Empoderamiento registró una disminución de 7.4 %.

Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres en Coahuila, explicó que el crecimiento de los servicios en los Centros Libres está relacionado con la expansión de esta red, que pasó de 19 a 29 espacios en aproximadamente un año.

Actualmente, detalló, existe un Centro Libre en cada uno de 29 municipios, lo que permitió llevar servicios especializados a localidades que anteriormente no contaban con atención directa para mujeres.

Entre los municipios beneficiados mencionó a Candela, Nadadores, San Buenaventura, General Cepeda, Matamoros y Viesca.

La funcionaria consideró que el incremento en el número de atenciones refleja tanto la necesidad de contar con estos servicios cerca de las comunidades como una mayor confianza de las mujeres para solicitar apoyo de personal especializado.

En materia de denuncias, informó que durante los primeros siete meses de 2026 se presentó una reducción de 8 % en los casos registrados a través de los Centros de Justicia y Empoderamiento, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Como parte de la estrategia estatal de prevención y atención, también operan los Puntos Violeta, considerados espacios seguros para brindar una primera atención a mujeres que atraviesan alguna situación de violencia.

Posteriormente, quienes requieren apoyo pueden acceder a un acompañamiento integral proporcionado por trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas.

En los casos de presunto acoso u hostigamiento sexual atribuidos a funcionarios estatales, Valdés explicó que existe un protocolo específico para dar seguimiento a este tipo de situaciones.

Las afectadas pueden recurrir a la vía administrativa cuando los hechos correspondan a una falta de esa naturaleza. Entre las medidas que pueden aplicarse se encuentran el cambio de ubicación laboral, sanciones establecidas por el Comité de Ética o una suspensión temporal de labores.

También existe la posibilidad de iniciar un procedimiento por la vía penal, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso y de la decisión que tome la víctima.

Valdés señaló que la Secretaría de las Mujeres continuará con el fortalecimiento de los mecanismos de atención, con el propósito de ampliar el acceso a servicios especializados y brindar acompañamiento a las mujeres de Coahuila que enfrenten situaciones de violencia.