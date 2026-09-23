Incendio en El Tunal: detienen a Roberto N. por fogata peligrosa

ARTEAGA, Coah.- Un hombre de 52 años fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal tras un reporte de una fogata encendida en un predio ubicado en una zona boscosa del ejido El Tunal.

El reporte fue atendido durante los últimos minutos de la noche del 22 de septiembre por la Brigada de Incendios Forestales, que permanece de manera permanente en la subestación ubicada en El Tunal, bajo el mando de Protección Civil y Bomberos de la Estación 7 del municipio de Arteaga.

Al arribar al lugar, los elementos intentaron establecer comunicación con la persona que se encontraba dentro del predio. Sin embargo, el acceso permanecía cerrado y la distancia entre el portón y el punto donde se encontraba dificultaba el contacto.

Ante esta situación, solicitaron el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Durante la intervención de los agentes se registró un intercambio verbal con la persona, por lo que procedieron a detenerla.

El hombre fue identificado como Roberto N., de 52 años, con domicilio en Nuevo León, y quedó a disposición del juez calificador.

Protección Civil y Bomberos valoró las condiciones que prevalecían en el lugar y consideró la presencia de viento y la ubicación del predio en una zona forestal como factores que incrementaban el riesgo de que las llamas se propagaran fuera de control.

Aunque el fuego se encontraba dentro de una propiedad particular, las autoridades señalaron que las condiciones del sitio representaban un riesgo para el entorno forestal.

El Gobierno Municipal de Arteaga recordó que la veda para el encendido de fogatas en zonas boscosas tiene como objetivo prevenir incendios forestales y proteger los recursos naturales.

La autoridad municipal señaló que un incendio puede ocasionar pérdida de vegetación, afectar la fauna y los ecosistemas, deteriorar el suelo y poner en riesgo a las comunidades cercanas.

En distintos puntos del municipio se mantienen anuncios preventivos sobre esta disposición, además de los espectaculares instalados por el Gobierno del Estado de Coahuila, como parte del llamado permanente a evitar el uso del fuego en zonas forestales.