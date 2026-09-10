Luis Olivares y CFE abordan cortes de energía en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Los cortes recurrentes de energía eléctrica en distintas regiones de Coahuila, principalmente en La Laguna, representan un desafío para la distribución y podrían afectar servicios como el suministro de agua potable, advirtió Luis Olivares, secretario de Economía estatal.

El funcionario señaló que la problemática fue planteada la semana pasada ante representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durante una reunión en la que se expusieron las consecuencias de las interrupciones para la población y el sector industrial.

Olivares explicó que el problema de Coahuila no radica en la generación de electricidad, sino en la capacidad de distribuirla, debido al crecimiento industrial que registra la entidad. "Coahuila tiene energía y creemos que la demanda de lo que hoy día se utiliza y de lo que tenemos en capacidad instalada no representa una situación problemática. El reto en el sector eléctrico es la distribución", señaló.

Ante la insuficiencia de infraestructura, algunos desarrolladores de parques industriales han tenido que invertir recursos propios en la construcción de instalaciones y subestaciones eléctricas para garantizar el suministro requerido por las empresas establecidas en sus complejos.

El secretario de Economía indicó que estas obras responden a la necesidad de contar con infraestructura suficiente para atraer y conservar a los inquilinos de los parques industriales. No obstante, destacó la disposición de la CFE para atender las deficiencias y fortalecer la infraestructura existente.

Como parte de la planeación de la empresa estatal, hacia 2030 se contempla la construcción de 10 subestaciones adicionales, con las cuales se busca reforzar la red de distribución eléctrica de Coahuila. "Creo que también la Comisión está haciendo su trabajo. ¿Se ve rebasada? Sí, puede ser, ese es el reto, pero hay buena disposición de ellos. Nosotros estamos muy cerca y estamos dispuestos a ir colaborando", afirmó Olivares.

Las principales quejas por las interrupciones se concentran en La Laguna. Aunque algunos cortes tienen una duración de apenas unos minutos, pueden provocar pérdidas importantes a las empresas, debido a que deben detener y posteriormente reiniciar maquinaria, hornos y otros equipos.

El funcionario también alertó sobre las posibles repercusiones en servicios básicos, particularmente el suministro de agua potable, ya que los sistemas de bombeo dependen de la electricidad para operar.

Frente a esta situación, el Gobierno de Coahuila y la CFE acordaron instalar una mesa estatal de trabajo en materia energética para dar seguimiento a las fallas y buscar condiciones que permitan mantener un suministro continuo para la población y las empresas. Olivares reconoció que las deficiencias en la distribución eléctrica podrían convertirse en un obstáculo para la llegada de nuevas inversiones si no son atendidas de manera oportuna. "Si fuera un problema de que no existiera energía, pues claro que pudiera ser una limitante; ahorita, en la calidad de la transmisión, es en lo que estamos trabajando para evitar que sea una limitante", puntualizó.