Mayra Valdés impulsa atención a mujeres en Coahuila

SALTILLO, Coah.- Coahuila incorporó este año 29 Centros Libres en igual número de municipios, con el propósito de ampliar la atención a las mujeres mediante asesoría jurídica, apoyo psicológico y capacitación para el trabajo, informó Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres en el estado.

La funcionaria indicó que estos espacios forman parte de la estrategia estatal para prevenir y atender la violencia de género, que también cuenta con más de 640 Puntos Violeta y seis Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

Explicó que los Centros Libres no están destinados únicamente a quienes enfrentan situaciones de violencia, sino también a mujeres interesadas en continuar sus estudios, adquirir nuevas habilidades o desarrollar proyectos de emprendimiento.

Para ampliar las oportunidades de formación, los centros ofrecen talleres y cursos en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC). Entre las opciones disponibles se encuentran soldadura, manejo de montacargas, corte de cabello, estética, aplicación de uñas, macramé, pintura y repostería, además de elaboración de conservas y dulces regionales. Estas actividades buscan fomentar el autoempleo y contribuir al desarrollo del turismo rural.

Valdés destacó que más de 4 mil mujeres cursan actualmente una carrera a través del programa Mujeres Echadas Pa´ Delante. A esta cifra se suman las participantes en esquemas de educación media superior y capacitación laboral.

La secretaria subrayó que contar con ingresos propios es un factor importante para que las mujeres puedan salir de entornos violentos, en particular cuando existe dependencia financiera de sus parejas o reciben amenazas relacionadas con la manutención de sus hijos.

Por ello, señaló que los servicios de atención también incluyen acompañamiento psicológico y orientación jurídica para respaldar a las mujeres durante el proceso de búsqueda de apoyo y salida de situaciones de violencia.