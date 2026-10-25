INE en Coahuila: 20 mil credenciales de elector pendientes de entrega

SALTILLO, COAH.- En Coahuila, 20 mil 389 credenciales para votar continúan pendientes de entrega en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que las autoridades electorales exhortaron a quienes realizaron el trámite a recoger su identificación para asegurar su inclusión en la lista nominal.

Christian Viviana Escobedo Loya, titular del INE en la entidad, informó que, con corte al 10 de octubre, el padrón electoral estatal estaba integrado por 2 millones 522 mil 639 personas, mientras que la lista nominal contabilizaba 2 millones 490 mil 733 ciudadanos.

Desde el arranque de la campaña intensa de actualización de credenciales, el pasado 1 de septiembre, el organismo ha efectuado 59 mil 612 trámites y entregado 57 mil 565 identificaciones, detalló la funcionaria.

Escobedo Loya advirtió que completar el trámite no es suficiente si la credencial permanece en el módulo, pues es necesario recogerla para que los ciudadanos puedan verificar su incorporación a la lista nominal, condición indispensable para ejercer el derecho al voto.

Para facilitar la atención, los módulos de servicio ciudadano continúan funcionando en distintos puntos de Coahuila y algunos han ampliado sus horarios, con el propósito de atender las solicitudes de inscripción al padrón y actualización de datos.

La titular del instituto recordó que el 25 de enero es la fecha límite para realizar los trámites de inscripción y actualización contemplados en la campaña. Después de ese plazo, únicamente se podrán gestionar reposiciones, de acuerdo con las disposiciones electorales vigentes.

Por ello, reiteró el llamado a quienes tienen una credencial pendiente para que acudan al módulo donde realizaron la solicitud, eviten dejar el documento sin recoger y verifiquen que sus datos estén incorporados correctamente en la lista nominal de electores.