Alertan por riesgos de fallas y ciberataques

SALTILLO, COAH.- Las interrupciones en plataformas digitales y el aumento de los ciberataques mantienen en alerta al sector industrial, debido a la dependencia de las empresas de herramientas tecnológicas para operar, atender clientes y administrar sus actividades, advirtió Arturo Reveles Márquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en la región Sureste de Coahuila.

Impacto de las Interrupciones en el Sector Industrial

El dirigente empresarial señaló que la interrupción de servicios de Microsoft, registrada el pasado jueves, afectó herramientas como Outlook, Teams y sus servidores, lo que obligó a diversas compañías a suspender operaciones durante varias horas.

Indicó que su propia empresa también resintió las consecuencias del incidente, al perder temporalmente el acceso al correo electrónico y a los servidores, situación que dificultó la comunicación con sus clientes e impidió desarrollar con normalidad algunas actividades.

Aunque las plataformas recuperaron su funcionamiento, Reveles Márquez señaló que hasta ese momento no tenían conocimiento de una explicación oficial sobre el origen de las fallas, lo que, dijo, pone de manifiesto la vulnerabilidad que enfrentan las compañías ante este tipo de interrupciones.

A esta situación se suma el riesgo de los ataques informáticos, que podrían encontrar nuevas herramientas de operación mediante el uso de inteligencia artificial. El representante de Canacintra advirtió que esta tecnología también puede facilitar métodos más sofisticados de ciberataques y aumentar la frecuencia de estos incidentes.

Recomendaciones para Fortalecer la Seguridad Digital

Respecto a las pérdidas económicas ocasionadas por la caída de los servicios, reconoció que no existe una cuantificación precisa; sin embargo, consideró que el impacto podría ascender a millones de dólares si se toma en cuenta la cantidad de empresas que utilizan las plataformas de Microsoft para sus operaciones diarias.

Ante este panorama, consideró indispensable que las compañías refuercen sus sistemas de protección digital y mantengan protocolos de prevención para reducir los riesgos de interrupciones y ataques que puedan comprometer su actividad productiva.