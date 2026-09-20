Saltillo: clausuran bar El Dorado tras inspección de seguridad

SALTILLO, Coahuila.- Un operativo preventivo de inspección a giros negros y centros nocturnos, implementado por el gobierno municipal de Saltillo, culminó con la suspensión y clausura del bar El Dorado, tras detectarse graves anomalías en materia de protección civil, regulación urbana y decibeles permitidos.

El despliegue fue coordinado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el que participaron efectivos de la Policía Municipal Preventiva, el Grupo de Reacción Sureste, el Agrupamiento K-9 y la Dirección de Justicia Cívica, junto con personal administrativo de las direcciones de Alcoholes, Desarrollo Urbano y Protección Civil.

Durante las revisiones se inspeccionaron seis establecimientos: Bar Madrid, Chachos, Bar Avenida, La Barra Negra, Negritas y El Dorado. En este último, ubicado al norte de la ciudad sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, Protección Civil ordenó la clausura por la ausencia de equipo básico de seguridad, al carecer de botiquín de primeros auxilios, extintores, lámparas de emergencia y detectores de humo.

De manera complementaria, la Dirección de Desarrollo Urbano notificó que el negocio operaba sin licencia de funcionamiento vigente, mientras que Justicia Cívica emitió un apercibimiento administrativo por sobrepasar las emisiones sonoras permitidas. En los cinco recintos restantes solo se entregaron notificaciones de mantenimiento y recomendaciones de regulación.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la supervisión conjunta permite evaluar riesgos por áreas para garantizar espacios seguros. Por su parte, el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, ratificó que las inspecciones continuarán de forma permanente en la capital.