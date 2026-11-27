SALTILLO, COAH.- La Clínica del Magisterio de Saltillo incorporará tres quirófanos con equipamiento moderno, como parte de un programa de rehabilitación y ampliación de la infraestructura hospitalaria del Instituto del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación.

El director del organismo, Jorge Soto Almaguer, informó que las nuevas áreas cumplen con las disposiciones sanitarias vigentes y permitirán ampliar la capacidad para realizar intervenciones quirúrgicas, tanto de emergencia como programadas.

Explicó que al comienzo de la actual administración se detectaron unidades médicas con deterioro y rezagos importantes, por lo que se decidió priorizar su recuperación y modernización en las distintas regiones de Coahuila.

Entre los trabajos realizados mencionó la renovación y el equipamiento de salas de rayos X en Sabinas, Piedras Negras y Monclova, además de diversas mejoras en otras instalaciones médicas.

Soto Almaguer señaló que una de las metas del Instituto es disminuir la contratación de servicios externos y resolver dentro de sus propias clínicas la mayor cantidad de problemas de salud, con lo que buscan reducir los tiempos de espera y los costos por subrogación.

En Saltillo, destacó el crecimiento en la atención médica, pues las consultas pasaron de alrededor de 200 al mes a más de 4 mil 500. Este incremento, consideró, refleja una mayor demanda y la recuperación paulatina de la confianza de los trabajadores de la educación en los servicios del organismo.

Para responder a esta necesidad, agregó, se ha ampliado la plantilla de especialistas y reforzado la infraestructura. Entre las acciones anteriores figuran la apertura de una sala de hemodiálisis, la remodelación del área de urgencias y la habilitación de un quirófano para procedimientos ambulatorios.

El funcionario adelantó que la siguiente etapa contempla intervenir las áreas de terapia intensiva y atención neonatal, además de ampliar la capacidad para realizar procedimientos de mayor especialización, particularmente neurocirugías.

Mientras se concretan estas obras, el Instituto conserva acuerdos de colaboración con hospitales públicos y privados para canalizar a los pacientes que necesitan atención en esos servicios.

El director reconoció que el aumento de consultas también genera una mayor demanda de medicamentos, por lo que mantener y fortalecer el suministro será uno de los retos para garantizar la atención de los derechohabientes.