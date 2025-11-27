El IEC aprueba calendario electoral 2025 para Coahuila: fechas clave

SALTILLO, COAH.- En sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó el Calendario Integral para el Proceso Electoral Local (PEL) 2025-2026, un documento que marca las fechas clave y las etapas del próximo proceso comicial, en el que los coahuilenses renovarán sus diputaciones locales.

De acuerdo con lo aprobado, el PEL dará inicio el 1 de diciembre de 2025. Las campañas electorales para la renovación del Poder Legislativo están programadas del 5 de mayo al 3 de junio de 2026 y la Jornada Electoral se llevará a cabo el 7 de junio de 2026.

¿Qué cambios se introducen en los lineamientos?

Además del calendario, el Consejo General avaló una serie de Lineamientos actualizados para la modificación de documentos básicos internos de partidos políticos, reglamentación, acreditación de representaciones partidistas y candidaturas independientes. Estas reformas buscan adecuarse a criterios modernos como la paridad de género, el uso de un lenguaje con perspectiva de género y la implementación de normas para prevenir la violencia política de género dentro de los partidos locales.

Entre los objetivos de estos lineamientos están garantizar procedimientos claros para la presentación, revisión y registro de documentación interna de agrupaciones políticas, así como la acreditación de quienes puedan recibir recursos y gastos de campaña. También regulan el cambio de domicilio de partidos y la definición de sus representaciones ante el IEC.

¿Cuál es la importancia de este calendario electoral?

Con la aprobación de este plan normativo y operativo, el proceso electoral entra en su fase formal, estableciendo un marco claro para partidos políticos, candidaturas independientes y ciudadanía. El llamado ahora está en mantenerse atentos a las convocatorias, plazos y requisitos, con miras a una participación informada y transparente en los comicios de junio de 2026.