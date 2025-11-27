Óscar Pimentel informa sobre fraude de notarios públicos en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel, informó que se han identificado cuatro casos en los que notarios públicos participaron en operaciones fraudulentas relacionadas con la venta de terrenos en diversas regiones del estado.

De acuerdo con el funcionario, las irregularidades detectadas incluyen otorgamiento de poderes no auténticos, falsificación de escrituras y omisión en el pago de impuestos correspondientes al Gobierno del Estado. Estas prácticas, dijo, generaron incertidumbre y afectaciones directas a los ciudadanos que confiaron en dichos trámites notariales.

¿Qué ocurrió?

Pimentel detalló que en algunos casos, particularmente en Torreón, existía una complicidad entre notarios y particulares que ofrecían terrenos a bajo costo a través de Facebook. Los predios involucrados pertenecían tanto a particulares como al municipio. "Era una red, y hubo un notario que tuvimos que suspender; está siendo buscado porque tiene una denuncia penal", señaló.

Además de Torreón, también se han registrado casos en las regiones de Cinco Manantiales y la Carbonífera, donde se detectaron prácticas irregulares similares.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El Secretario de Gobierno aseguró que los notarios involucrados han sido sujetos a sanciones y suspensiones, y que en los casos donde se comprobó dolo se procedió a retirarles el FIAT, documento esencial para ejercer su función. "Estos cuatro casos ya están resueltos", afirmó Pimentel, destacando que el Gobierno del Estado continuará reforzando la supervisión para evitar que estas situaciones se repitan.