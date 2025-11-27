Accidente en Saltillo: peatón gravemente lesionado por remolque desprendido

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este jueves se registró un aparatoso accidente en el bulevar Jesús Valdez Sánchez, a la altura de la colonia América, donde un peatón resultó gravemente lesionado luego de que el remolque de un vehículo se desprendiera y saliera proyectado hacia la banqueta.

De acuerdo con los primeros reportes, Zarquiz Enrique, de 33 años, conducía un Jeep cuando presuntamente perdió el control al descender el puente Eulalio Gutiérrez rumbo a la calle Malasia, aparentemente por exceso de velocidad.

Durante la maniobra, el remolque que jalaba se soltó, estrellándose contra un barandal metálico y un árbol.

En el impacto, uno de los tubos metálicos se dirigió hacia la zona peatonal y golpeó a José Guadalupe "N", quien caminaba por el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente y trasladaron al lesionado al ISSSTE, donde fue reportado con una herida considerable en la cabeza.

Zarquiz y su acompañante también fueron valorados por socorristas, aunque no fue necesario llevarlos a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal resguardaron el área y procedieron a detener al conductor, quien quedó a disposición del Ministerio Público para esclarecer su responsabilidad en los hechos.

¿Qué ocurrió?

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales, incluyendo elementos de Tránsito Municipal, se hicieron presentes en el lugar para investigar lo sucedido y garantizar la seguridad de los peatones. El conductor del vehículo fue detenido y se encuentra bajo investigación para determinar su responsabilidad en el accidente.