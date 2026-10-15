Coahuila contará con vacunas contra COVID-19 e influenza para la población

SALTILLO, COAH.- Un total de 936 mil dosis contra la influenza estarán disponibles para la población de Coahuila durante la temporada invernal, informó Iván Alejandro Moscoso, subsecretario de Prevención de la Salud, quien destacó que la campaña también contempla la vacunación contra COVID-19 y el virus respiratorio sincitial para mujeres embarazadas.

El funcionario explicó que, de las dosis contra la influenza destinadas al sector salud, 203 mil corresponderán a la Secretaría de Salud de Coahuila, mientras que el resto será distribuido entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En cuanto a la inmunización contra COVID-19, señaló que se espera recibir una primera remesa de 9 mil dosis de la farmacéutica Pfizer y, posteriormente, alrededor de 9 mil 900 vacunas de Moderna para su distribución entre las instituciones del sector salud.

Asimismo, indicó que se aplicará la vacuna contra el virus respiratorio sincitial a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con la finalidad de contribuir a la protección de los recién nacidos.

Moscoso señaló que durante la temporada invernal anterior se registraron aproximadamente 250 casos de influenza y 80 de COVID-19 en Coahuila, por lo que se espera que en el actual periodo las cifras se mantengan en niveles similares. No obstante, aclaró que la incidencia dependerá de factores como las condiciones climatológicas, los cambios bruscos de temperatura y las medidas de prevención que adopte la población.

Advirtió que para esta temporada se pronostican 56 frentes fríos, algunos de ellos con temperaturas extremas, por lo que consideró importante que la ciudadanía aproveche el inicio de la campaña para vacunarse oportunamente.

El subsecretario de Prevención de la Salud indicó que la influenza ha registrado una mayor incidencia en las hospitalizaciones, con aproximadamente entre 35 y 40 pacientes atendidos por esta enfermedad, de acuerdo con las cifras disponibles. Reconoció que el número real de contagios podría ser superior, debido a que no todas las personas con síntomas acuden a los servicios públicos de salud o se someten a pruebas diagnósticas.

Explicó que tanto la influenza como el COVID-19 pueden ocasionar complicaciones graves, principalmente en personas con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes e hipertensión, sobre todo cuando estos padecimientos no se encuentran debidamente controlados. Por ello, destacó que, además de la vacunación, es fundamental mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y llevar un adecuado seguimiento médico de las enfermedades preexistentes.

Iván Alejandro Moscoso llamó a la población a mantener las medidas preventivas durante la temporada invernal, especialmente cuando se presenten síntomas de alguna infección respiratoria. Entre las recomendaciones se encuentran utilizar cubrebocas al presentar síntomas gripales, evitar lugares concurridos, ventilar los espacios cerrados, mantener una adecuada higiene de manos y procurar la sana distancia.

El funcionario subrayó que estas acciones contribuyen a disminuir la transmisión tanto de influenza como de COVID-19, por lo que insistió en la importancia de combinar la vacunación con medidas de autocuidado. Finalmente, reiteró que la protección de la salud depende tanto de las acciones implementadas por las instituciones como de la responsabilidad individual, en particular entre los grupos más vulnerables ante las enfermedades respiratorias.