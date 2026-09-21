Coahuila implementará protocolo para accidentes

SALTILLO, Coah. - La Mesa de Seguridad de Coahuila analiza un protocolo especial para atender con mayor rapidez los accidentes en el tramo de Los Chorros, en Arteaga, con el propósito de reducir los cierres carreteros que han llegado a extenderse hasta 12 horas.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, informó que el tema fue planteado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la reunión de seguridad de este lunes.

Explicó que, aunque los percances carreteros no corresponden directamente a la seguridad pública, su atención requiere la intervención coordinada de las distintas autoridades que integran la Mesa de Seguridad.

En el esquema participan dependencias federales como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Capufe, además de la Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Policía Estatal y las corporaciones municipales de Saltillo y Arteaga.

Fernández Montañez detalló que el protocolo considera medidas tanto preventivas como de respuesta inmediata. Entre ellas se encuentran inversiones en infraestructura, señalización, iluminación y semaforización, así como la disponibilidad de agentes del Ministerio Público para atender los accidentes y acelerar los procedimientos legales correspondientes.

La intención es que, ante un accidente, las autoridades activen de inmediato un mecanismo de coordinación que permita liberar los carriles en el menor tiempo posible y evitar que la circulación quede detenida durante seis, siete o incluso 12 horas.

El funcionario señaló que los cierres prolongados no solo afectan la movilidad y la seguridad de quienes utilizan la carretera, sino que también generan consecuencias económicas por la interrupción del traslado de mercancías y vehículos.

Como parte de las medidas de vigilancia, agregó, la Guardia Nacional solicitó un mayor número de elementos para reforzar la seguridad a lo largo del tramo de Los Chorros. Este personal está próximo a incorporarse a las labores.

Durante la reunión también fueron revisados los factores que han intervenido en accidentes recientes. Fernández Montañez indicó que los percances no obedecen necesariamente al exceso de velocidad, pues también pueden estar relacionados con fallas mecánicas o descuidos de los conductores.

El fiscal estatal señaló que el objetivo es que el nuevo protocolo permita una respuesta conjunta y oportuna ante los accidentes, mientras avanzan las obras y acciones de infraestructura contempladas para este tramo carretero.