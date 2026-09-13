Brigadas de servicios públicos benefician a empleados en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de acercar servicios y trámites públicos a los trabajadores, el Gobierno de Coahuila mantiene acuerdos con empresas instaladas en la entidad para llevar brigadas directamente a los centros laborales.

María Bárbara Cepeda Boehringer, titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación e Inversión Pública de Coahuila, informó que estas acciones se desarrollan en coordinación con Mejora Coahuila mediante el programa "Mejora tu Empresa". La funcionaria destacó que una de las jornadas más recientes se llevó a cabo en las instalaciones de General Motors, donde fueron atendidos más de 500 trabajadores.

Explicó que las brigadas permiten realizar diversos trámites y acceder a servicios sin que los empleados tengan que trasladarse a las oficinas gubernamentales. Entre ellos se encuentran gestiones relacionadas con placas vehiculares, licencias de conducir y actas de nacimiento, además de servicios de salud. Cepeda Boehringer señaló que este esquema de colaboración también se mantiene con Arca Continental, como parte de las acciones que buscan ampliar el acercamiento de programas y servicios públicos al sector laboral.

En este marco, adelantó que la próxima semana se realizará la entrega de mochilas nuevas, donadas por distintas empresas, con la finalidad de apoyar a estudiantes ante el regreso a clases. La secretaria agregó que también continúa el análisis de proyectos enfocados en el suministro de electricidad sustentable para comunidades, una iniciativa que anteriormente estuvo vinculada con Iberdrola. De esta manera, indicó, se mantienen abiertas distintas líneas de colaboración con el sector empresarial, tanto para acercar trámites gubernamentales a los trabajadores como para impulsar proyectos de beneficio comunitario.