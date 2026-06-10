Coahuila destaca en la Olimpiada Nacional CONADE 2026: 124 medallas

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas felicitó a las y los jóvenes atletas que nos representaron en la Olimpiada Nacional Conade 2026, luego de finalizar su participación en la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país.

"¡Cerramos con orgullo nuestra participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026! Las y los atletas de Coahuila volvieron a demostrar que el talento, la disciplina y la pasión por el deporte nos llevan pa´delante, a pasos de gigante, al conquistar 124 medallas que llenan de orgullo a todo nuestro estado. Gracias por poner en alto el nombre de Coahuila y por inspirar a miles de jóvenes".

Coahuila finalizó su participación en la Olimpiada Nacional 2026 con un balance de 124 medallas, de las cuales 27 fueron de oro, 36 de plata y 61 de bronce, ocupando el lugar 20 del medallero general.

La delegación coahuilense estuvo conformada por 654 deportistas, 295 de la rama femenil y 359 de la varonil, además de 202 entrenadores y 34 delegados por deporte; participaron en 34 de las 51 disciplinas que conformaron la máxima justa deportiva de México.

De las 34 disciplinas en las que Coahuila tuvo participación, se obtuvo medalla en 23: atletismo, baseball 5, básquetbol, básquetbol 3x3, boxeo, ciclismo, esgrima, frontón, fútbol asociación, gimnasia artística femenil, gimnasia rítmica, golf, judo, levantamiento de pesas, luchas asociadas, natación, rodeo, rugby siete, sóftbol, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco y tiro deportivo.

El rugby de Coahuila finalizó en la primera posición general del certamen con dos oros y un bronce; mientras que el golf se quedó con la segunda posición nacional con dos oros, tres platas y un bronce; el baseball 5 y el básquetbol 3x3 repitieron como terceros lugares generales.

La disciplina que más medallas de oro aportó para el estado fue el Tiro Deportivo con un total de siete; mientras que el tiro con arco fue el deporte que más preseas le aportó a Coahuila con 21.

Quienes obtuvieron más medallas en el plano individual fueron la arquera Susana García Flores, con un total de seis (cuatro oros, una plata, un bronce); y la tiradora Mayra Irais Herrera Reyes, quien también se colgó seis preseas (tres oros, tres platas).

Uno de los momentos más destacados para Coahuila en esta Olimpiada Nacional 2026 fue protagonizado por la selección Sub 15 de fútbol asociación, quien disputó la final en el Estadio Universitario México 68 en la Ciudad de México.

Coahuila concluyó su participación en la primera justa del Sistema Nacional de Competencias 2026; ahora, el enfoque está en la Paralimpiada Nacional y en los Juegos Nacionales Populares, donde el estado buscará generar los mejores resultados.