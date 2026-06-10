Estacionamiento habilitado para FUTFEST Saltillo 2026

Saltillo, Coah. - Todo se encuentra listo para el arranque del FUTFEST Saltillo 2026, por lo que el Gobierno Municipal de Saltillo habilitó cuatro espacios de estacionamiento en las inmediaciones del Biblioparque Norte para facilitar el acceso y la movilidad durante el desarrollo del festival.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que esta estrategia permitirá brindar mayor comodidad a las y los asistentes, así como agilizar los accesos al recinto durante las actividades deportivas, culturales, recreativas y artísticas programadas. "Queremos que quienes nos visiten disfruten de una experiencia cómoda y segura desde su llegada. Por ello se habilitaron diversos espacios de estacionamiento cercanos al recinto para facilitar el acceso de las familias y contribuir a una mejor movilidad en la zona", señaló González Rodríguez.

Los espacios de estacionamiento estarán ubicados sobre el bulevar Isidro López Zertuche frente a Petro Seven; en la esquina de los bulevares Isidro López Zertuche y Nazario S. Ortiz Garza; en la Unidad Deportiva Universitaria de la UAdeC sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza; y sobre el bulevar Isidro López Zertuche antes de llegar al bulevar Zincamex.

La funcionaria informó que el servicio de estacionamiento tendrá una cuota de recuperación de 60 pesos por vehículo y estará disponible durante los días de actividades del festival. Asimismo, invitó a las y los asistentes a planificar con anticipación su llegada al recinto, respetar las indicaciones del personal de apoyo y utilizar únicamente las áreas autorizadas para estacionarse.

El FUTFEST Saltillo 2026 ofrecerá más de 120 actividades deportivas, culturales y recreativas, además de la transmisión de 50 partidos del torneo mundialista. En conjunto con la programación del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, se desarrollarán más de 400 actividades para disfrute de las familias saltillenses y visitantes.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación a disfrutar del FUTFEST Saltillo 2026 y atender las recomendaciones de movilidad para contribuir al orden y la seguridad durante el desarrollo de las actividades.