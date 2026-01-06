Coahuila fortalece programas para jóvenes con ICOJUVE

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) anunció que a lo largo de este año se fortalecerán los apoyos dirigidos a las juventudes del estado, con la puesta en marcha de súper becas, oportunidades para realizar estudios en el extranjero y nuevos programas enfocados en su desarrollo académico, personal y social.

Su titular, Iván Terashima Zamora, informó que uno de los proyectos más relevantes será el Congreso 300, una iniciativa diseñada para impulsar el liderazgo, las habilidades y la participación activa de las y los jóvenes, además de brindar respaldo a quienes buscan continuar su formación fuera del país.

Acciones de la autoridad

De igual forma, señaló que se dará continuidad a estrategias que ya se han implementado con éxito en coordinación con universidades y distintas dependencias, entre ellas Jornadas Mente Chida, Juventud Sana, Macrobrigadas, Mejora la Juventud, Lo que sientes importa, brigadas comunitarias y torneos deportivos.

Detalles confirmados

En el eje de prevención y bienestar, el funcionario destacó que se reforzarán las acciones relacionadas con la salud mental y la prevención de adicciones, mediante programas como Vive Libre Sin Drogas e Inspira Coahuila, con el objetivo de generar entornos más sanos para las juventudes.

Finalmente, subrayó que el instituto mantendrá un contacto cercano con las y los jóvenes de todas las regiones del estado, para escuchar sus inquietudes y diseñar políticas públicas que respondan a sus realidades, buscando consolidar a Coahuila como un referente nacional en atención a la juventud.