Coahuila: Malú Rodríguez asegura que baja en matrícula no es definitiva

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Educación mantiene un seguimiento puntual al comportamiento de la matrícula en los planteles de Coahuila, particularmente en aquellos donde se ha detectado una reducción en el número de estudiantes.

Malú Rodríguez, coordinadora de Servicios Académicos en Coahuila, explicó que una baja en la matrícula no significa necesariamente que los alumnos hayan abandonado sus estudios, debido a que existen distintas circunstancias que pueden modificar las cifras de un ciclo escolar a otro.

Entre las principales causas se encuentran los cambios de domicilio de las familias, así como el retorno de estudiantes que anteriormente cursaban su formación académica en otras ciudades. "Precisamente ahora sí estamos cuidando mucho ese tema, estamos cuidando mucho a los jóvenes", expresó la funcionaria.

Rodríguez destacó que las autoridades educativas deben conocer el destino de los estudiantes cuando se presentan movimientos entre municipios o ciudades, con el propósito de garantizar que puedan continuar con su preparación académica.

En estos casos, aseguró, se busca que los alumnos tengan un lugar disponible en los planteles cuando sus familias cambian de residencia. La coordinadora señaló que las variaciones en la matrícula son un comportamiento que puede presentarse al inicio de cada ciclo escolar, por lo que una disminución ligera en el número de estudiantes no debe interpretarse de manera inmediata como una reducción permanente de la población escolar.

Por ello, las autoridades educativas mantienen el análisis de las causas que originan los movimientos de alumnos antes de establecer conclusiones sobre el comportamiento de la matrícula en el estado.