Restaurantes en Coahuila recibirán capacitación en lengua de señas para inclusión

SALTILLO, COAH.- El sector restaurantero de Coahuila se incorporará a una nueva etapa de capacitación en materia de inclusión, con un curso de lengua de señas diseñado específicamente para facilitar la atención a clientes dentro de establecimientos gastronómicos.

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, informó que la nueva capacitación será presentada el 31 de agosto y estará enfocada en términos y expresiones utilizados de manera cotidiana en restaurantes.

La iniciativa busca que el personal que tiene contacto directo con los comensales cuente con herramientas básicas de comunicación para atender a personas con discapacidad auditiva y reducir las barreras que enfrentan al solicitar un servicio.

Actualmente, 30 restaurantes de Coahuila ya forman parte del programa de inclusión mediante el aprendizaje de lengua de señas, señaló el funcionario.

A la par de esta estrategia, establecimientos de distintas regiones del estado han comenzado a incorporar menús en braille, con el propósito de facilitar el acceso a la información para personas con discapacidad visual.

Martínez y Morales explicó que ambas acciones forman parte de una política orientada a ampliar la accesibilidad en espacios públicos y comerciales, así como a generar condiciones que permitan a las personas con discapacidad utilizar distintos servicios de manera más autónoma.

La capacitación se mantiene de forma permanente y no se limita al sector gastronómico. El secretario señaló que también se han recibido solicitudes de instituciones educativas interesadas en incorporar herramientas de comunicación incluyente.

En este trabajo participa además la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, con la intención de extender la preparación entre trabajadores que mantienen contacto directo con los clientes.

El funcionario destacó que uno de los principales retos es atender las dificultades de comunicación que enfrentan las personas con discapacidad auditiva, particularmente en actividades cotidianas como acudir a un restaurante.

Esta necesidad también está presente en el ámbito educativo, donde estudiantes y docentes pueden requerir conocimientos básicos de lengua de señas para mejorar la comunicación y la convivencia diaria.

Con estas acciones, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social busca ampliar gradualmente el número de espacios que cuenten con herramientas para brindar una atención más accesible e incluyente en Coahuila.