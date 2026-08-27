SIMARC construirá colector Bolívar en Sabinas para mejorar drenaje

SABINAS, COAH.- El gerente general de SIMARC, Carlos García Vega, anunció para septiembre de este año la construcción del colector Bolívar en esta ciudad, una obra de drenaje de alto impacto para el municipio.

Precisó que el proyecto comprende alrededor de nueve cuadras y beneficiará a por lo menos 6 mil 500 personas. Se trata de una línea central que conecta con múltiples colonias y que permitirá restablecer y mejorar el flujo del drenaje en la ciudad.

Explicó que en la red de Sabinas hay tramos con muchos años sin mantenimiento puntual, con taponamientos y escurrimientos que llegan a salir por las propias viviendas, sobre todo en temporada de lluvias, por lo que la obra es prioritaria.

Indicó que la inversión se realiza este año con recursos del Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en conjunto con el sistema intermunicipal y el Gobierno Municipal.

Detalló que la obra iniciará en septiembre y se proyecta concluir en este mismo año, aunque no dio una fecha específica de terminación. Los montos finales aún se afinan, pero el arranque está confirmado.

Añadió a su vez que, en esta nueva etapa del organismo, además de administrar el recurso del agua, se mantendrán acciones de inspección a empresas y atención a denuncias ciudadanas para garantizar los estándares que merece la población.