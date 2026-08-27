Motociclista atropella a peatón en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Lo que parecía ser el final de una jornada laboral terminó en una detención para un motociclista de 22 años, luego de que atropellara a un peatón sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de Sanborns.

El accidente ocurrió la mañana de este jueves, en el tramo comprendido entre las calles Nava y Sierra Mojada. De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor, el peatón habría intentado atravesar la transitada vialidad corriendo y por debajo de un puente peatonal, cuando se dirigía hacia una farmacia.

El motociclista, identificado como Ismael Félix, señaló que el hombre se atravesó repentinamente en su trayectoria y no tuvo oportunidad de evitar el impacto.

Tras la colisión, el peatón quedó tendido sobre el pavimento. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y posteriormente trasladaron a Uriel Alejandro López Rodríguez, de 31 años, a sus instalaciones en código amarillo y en condición estable.

En el sitio, autoridades indicaron que el lesionado presentaba aliento alcohólico, situación que será considerada dentro de las investigaciones correspondientes.

Elementos de Tránsito Municipal procedieron con la detención del motociclista, identificado también en el reporte como Ashaam Ismael, de 22 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público mientras se determina cómo ocurrieron los hechos y se deslindan responsabilidades.

El percance vuelve a poner de manifiesto el riesgo que representa cruzar vialidades de alta circulación fuera de los puntos destinados para el paso peatonal, particularmente cuando existe un puente habilitado a pocos metros del lugar del accidente.