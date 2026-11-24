SALTILLO, Coah. - Coahuila no se integrará, al menos en el corto plazo, al proyecto federal de universalización de los servicios de salud, por lo que permanecerá fuera de la primera etapa de este esquema que busca ampliar la cobertura médica mediante la coordinación de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

José Valeriano Ibáñez de la Rosa, delegado del IMSS en Coahuila, confirmó que la entidad no se ha sumado a esta estrategia federal y, en consecuencia, no está considerada entre los estados donde comenzará su aplicación.

Explicó que hasta ahora no se han establecido las reglas de operación ni se han emitido instrucciones específicas sobre los mecanismos que tendrá el nuevo modelo, por lo que consideró poco probable que Coahuila se incorpore en el corto plazo.

El funcionario precisó que la primera fase se desarrollará en las entidades que aceptaron participar en el proyecto, mientras que en Coahuila los servicios médicos continuarán funcionando bajo el esquema actual, conforme a los programas y estrategias establecidos por el gobierno del estado.

Asimismo, señaló que una posible adhesión dependerá de los acuerdos que alcancen las autoridades estatales y federales, así como de la coordinación institucional necesaria para concretar la incorporación.

Ibáñez de la Rosa reiteró que, hasta el momento, no existe ninguna instrucción para que Coahuila se integre al proyecto, por lo que la operación de los servicios de salud en la entidad continuará sin modificaciones derivadas de este programa federal.