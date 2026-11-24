SALTILLO, Coah.- Saltillo y Monterrey fortalecerán la promoción turística entre ambas ciudades mediante el intercambio de eventos y atractivos, como parte de la alianza en turismo y desarrollo económico que firmaron sus alcaldes en enero.

En este contexto, representantes del Clúster de Turismo de Monterrey y de Luztopía visitaron Saltillo para invitar a las familias de la capital coahuilense a disfrutar de la novena edición del festival navideño, que este año tendrá como temática la Navidad Retro.

Mauricio Magdaleno, director general del Clúster de Turismo de Monterrey, destacó los vínculos familiares, culturales y económicos que comparten ambas ciudades, así como la cercanía que permite a los saltillenses viajar a la capital de Nuevo León en menos de una hora.

Señaló que las familias pueden visitar Luztopía durante el día, recorrer sus instalaciones y regresar a Saltillo, o bien aprovechar la visita para conocer otros atractivos de Monterrey.

El festival ofrecerá un recorrido de luces, música y nostalgia por las décadas de los años 50 a los 90, con una propuesta dirigida a distintas generaciones.

Lidia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo, recordó que en enero los alcaldes Javier Díaz González y Adrián de la Garza firmaron un convenio de colaboración en materia de turismo y desarrollo económico.

La funcionaria destacó que el objetivo es compartir visitantes, ampliar la oferta turística y generar oportunidades para los destinos de ambas ciudades. Añadió que Saltillo también promueve sus atractivos en Monterrey, entre ellos su gastronomía, museos y la ruta de dinosaurios.

Por su parte, Raúl Rodarte, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, señaló que la colaboración con organismos turísticos de Monterrey permite impulsar una estrategia de promoción regional con beneficios para ambas ciudades.

Adelantó que en las próximas semanas representantes de Saltillo acudirán a Monterrey para presentar un evento navideño temático que se prepara en la capital coahuilense.

Anabel Mellado Garza, cofundadora y directora general de Luztopía, participó en la presentación del festival, cuya novena edición busca reunir a familias mediante una propuesta que combina iluminación y música con referencias a distintas épocas.

Durante el encuentro, Miguel López Pérez, director de Vinculación de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, expresó el respaldo de la dependencia estatal a la promoción del festival y a las acciones de colaboración turística con Nuevo León.

Los organizadores también convocaron a las agencias de viajes de Saltillo a acercarse al Clúster de Turismo de Monterrey para conocer paquetes y precios especiales que les permitan organizar recorridos grupales a Luztopía.