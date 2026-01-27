Coahuila se consolida como punto estratégico para la Copa del Mundo

SALTILLO, COAHUILA.- Torreón y Saltillo continúan fortaleciéndose como puntos estratégicos en el esquema rumbo a la Copa del Mundo, gracias a las condiciones de seguridad y coordinación institucional que ofrece Coahuila. Así lo aseguró Alejandro Irarragorri, dueño del Club Santos Laguna, quien subrayó que el estado se ha convertido en un referente nacional en esta materia.

Irarragorri explicó que ya existe un avance importante con la FIFA, pues Torreón cuenta con la certificación como team base camp, lo que le permite recibir selecciones nacionales durante el Mundial.

Acciones de la autoridad

Detalló que actualmente el esfuerzo está enfocado en los equipos que podrían llegar vía repechaje, una vez que concluyan las competiciones internacionales en marzo.

En cuanto a las visitas previas, el directivo señaló que delegaciones de selecciones como Portugal, Uruguay, Países Bajos, Colombia y México ya han conocido las instalaciones, aunque aclaró que muchas federaciones han priorizado sedes donde se disputarán partidos oficiales, como Monterrey o Guadalajara. No obstante, confió en que Torreón se mantenga como una opción atractiva en la siguiente etapa del proceso.

Impacto económico en la región

Sobre el impacto económico, Irarragorri destacó que la llegada de una selección implicaría una importante derrama, principalmente en el sector hotelero y turístico, al tratarse de concentraciones de hasta 30 días.

Añadió que este trabajo se realiza de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez y autoridades locales, pensando no solo en el evento deportivo, sino en los beneficios para la región.

Seguridad como prioridad

Finalmente, resaltó que la seguridad es un factor determinante para la FIFA y las selecciones nacionales. "Hoy Coahuila es de los estados más seguros de México, y eso nos ayuda mucho para ser más atractivos", afirmó, al recalcar que existe una estrecha coordinación en materia de seguridad y comunicación para estar preparados ante la eventual llegada de un combinado nacional.