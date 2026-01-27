Saltillo se prepara como subsede del Mundial de Futbol 2026

SALTILLO, COAHUILA.- La capital coahuilense comenzó su preparación para el Mundial de Futbol 2026, evento en el que participará como subsede y que tendrá como sede principal a la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con Héctor Horacio Dávila, representante de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, se espera que la mayoría de los visitantes que se hospeden en la región provengan de países asiáticos, especialmente Corea del Sur y Japón.

Dávila explicó que será el municipio de Saltillo, a través de la Dirección de Turismo, el encargado de coordinar las acciones relacionadas con el Mundial.

Entre los avances destacan la transcripción de información turística en seis idiomas y la capacitación de más de mil 290 personas que laboran en gasolineras, tiendas de conveniencia, sitios turísticos y servicios de atención al visitante.

Logística de transporte para el Mundial 2026

Uno de los principales retos, señaló, será la logística de transporte, ya que los aficionados deberán trasladarse desde Saltillo y Ramos Arizpe hasta el estadio ubicado en Guadalupe, Nuevo León, atravesando varios municipios. Para ello será indispensable la coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales de seguridad.

Aumento en la ocupación hotelera

En materia de hospedaje, el representante hotelero anticipó una alta ocupación en hoteles de tres estrellas en adelante, con un incremento en las tarifas durante el periodo mundialista.

Indicó que actualmente ya se realizan cotizaciones y envío de cartas para definir precios, los cuales podrían oscilar entre los 2 mil 500 y hasta 5 mil pesos por noche, cifras que consideró competitivas frente a otros destinos internacionales.

Respecto al perfil de los visitantes, Dávila destacó que los aficionados coreanos serán uno de los grupos más numerosos, debido a la relación industrial y social que existe en la región, particularmente en municipios como Pesquería y Saltillo.

En el caso de los japoneses, señaló que se trata de un turismo con alto poder adquisitivo y con una cultura de orden y respeto, lo que representa una oportunidad para elevar la calidad del servicio.

Finalmente, subrayó la importancia de que restaurantes y prestadores de servicios comiencen a adaptar su oferta, incluyendo menús y atención culturalmente adecuada, para recibir a los visitantes internacionales que llegarán con motivo de la justa deportiva.