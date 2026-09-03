Jesús María Montemayor detalla la situación de la exportación de ganado en Coahuila

SALTILLO, Coah. - Coahuila aún no tiene una fecha definida para reanudar la exportación de ganado por sus cruces fronterizos, debido a que primero deberán evaluarse los resultados del protocolo que comenzó a aplicarse en Sonora.

Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural, informó que las autoridades estatales mantienen seguimiento permanente a las acciones implementadas en aquella entidad, donde ya se reactivaron operaciones para movilizar ganado.

El funcionario explicó que el comportamiento del protocolo será un elemento clave para determinar la continuidad de la reapertura hacia otros puntos de la frontera. "Todo va bien. Hubo un detalle ahí, pero que nada que ver con Sonora, un tema de la capacidad de los corrales para pasar a cierto ganado que venía más pesado, pero ya se reincorporaron ahí los trabajos", señaló.

De acuerdo con Montemayor Garza, el siguiente paso contempla observar la evolución en Sonora y posteriormente avanzar hacia Chihuahua, mientras que del lado estadounidense participarían Nuevo México y Texas. "Vamos a ver si en las próximas semanas todo va bien en Sonora. No hay fecha", indicó.

Mientras se define la reapertura fronteriza, Coahuila mantiene las acciones de prevención y control del gusano barrenador. El secretario señaló que actualmente existen alrededor de 37 casos activos en el estado, una cifra que se ha mantenido relativamente estable durante las últimas semanas, con registros que han oscilado entre 27 y 37 casos. "Creo que lo traemos controlado. Todo también tiene que ver con el clima, la humedad, algunas condiciones que también climatológicas", explicó.

Entre las medidas que continúan en territorio estatal se encuentran los barridos en municipios, campañas de vacunación, capacitación y liberación de mosca estéril, labores que se realizan en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Montemayor Garza aclaró, sin embargo, que las acciones actuales corresponden a una etapa de control y todavía no permiten hablar de erradicación. Para alcanzar ese objetivo sería necesario aumentar de manera considerable la cantidad de moscas estériles liberadas semanalmente. Estimó que una estrategia de erradicación requeriría alrededor de 500 millones de ejemplares por semana.

Actualmente, la producción se realiza en instalaciones ubicadas en Panamá, mientras que una nueva planta proyectada en Edinburg, Texas, tendría capacidad para generar aproximadamente 300 millones de moscas estériles. Con base en las estimaciones disponibles, la capacidad necesaria para emprender una estrategia de erradicación podría alcanzarse después de 2030, con la intención de avanzar posteriormente de norte a sur.

En Coahuila, las liberaciones continúan y los aviones que transportan la mosca estéril llegan principalmente al aeropuerto de Monclova, además de algunos puntos de Piedras Negras y la frontera con Laredo. Aunque no precisó el acumulado de ejemplares liberados, el secretario estimó que en la entidad se distribuyen más de dos millones de moscas estériles cada semana.

Por ahora, la prioridad estatal es mantener contenida la presencia del gusano barrenador y continuar con las acciones sanitarias, mientras se espera conocer los resultados de la reapertura iniciada en Sonora y las condiciones para avanzar posteriormente hacia Coahuila.