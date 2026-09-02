Inspira Coahuila implementa códigos QR para apoyo psicológico en escuelas

SALTILLO, COAH.- Docentes y estudiantes de Coahuila tendrán a su alcance nuevas herramientas para atender su salud emocional durante el ciclo escolar, entre ellas códigos QR para solicitar orientación psicológica y materiales para identificar y gestionar emociones.

Cecilia de la Garza Martínez, directora de Inspira Coahuila, informó que, en coordinación con la Secretaría de Educación, este año se ampliarán las estrategias de desarrollo socioemocional que comenzaron a aplicarse durante el ciclo anterior.

Una de las principales herramientas se encuentra en el cuadernillo destinado a los docentes, donde se incorporó un código QR que permite solicitar apoyo psicológico de manera directa en caso de necesitarlo. "Si un docente está sintiendo que necesita apoyo, encuentre rápidamente en su libro de todos los días ese código QR para solicitar ayuda", explicó.

Los materiales incluyen además un termómetro de las emociones y recomendaciones para realizar pausas activas durante la jornada laboral, mediante ejercicios sencillos orientados a detenerse, respirar y recuperar estabilidad emocional.

La estrategia también contempla a los estudiantes. De la Garza Martínez señaló que los útiles escolares y cuadernos distribuidos a niñas y niños contienen un termómetro de las emociones y actividades para desarrollar en familia, con el propósito de facilitar el reconocimiento de sentimientos y mejorar la convivencia.

La directora de Inspira Coahuila recordó que la materia de Desarrollo Socioemocional comenzó a impartirse durante el ciclo escolar anterior y alcanzó aproximadamente al 25 % de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. El objetivo es que los estudiantes, desde el nivel preescolar hasta la universidad, aprendan a identificar sus emociones, reconocerlas y contar con herramientas para manejarlas.

"Muchas veces sabemos que nos sentimos de alguna forma, pero no sabemos bien cómo se llama esa emoción o ese sentimiento. Lo que buscamos con esta materia es familiarizar un poco más a los niños en cómo se llama cada sentimiento, cada emoción, para así poderlo trabajar de una mejor manera", explicó.

Otra herramienta es Somos Más, diseñada para detectar posibles señales de alerta entre los estudiantes. De la Garza Martínez explicó que este mecanismo está integrado al sistema de calificaciones y permite que los docentes, además de registrar el desempeño académico, reporten alguna situación que observen en un alumno. Aclaró que esto no significa otorgar a los maestros responsabilidades ajenas a su función, sino proporcionarles un mecanismo para señalar una posible alerta y permitir que el estudiante sea valorado automáticamente por un psicólogo, dentro o fuera de la escuela.

Somos Más también comenzó durante el ciclo escolar pasado y en el actual se pretende fortalecer mediante la coordinación con psicólogos y la estructura educativa. La funcionaria señaló que hasta ahora los indicadores obtenidos no muestran una incidencia superior a los porcentajes considerados normales. Explicó que los parámetros generales estiman que entre 5 y 10 % de la población puede requerir algún tipo de atención específica, mientras que los registros obtenidos en las escuelas se encuentran incluso por debajo de ese rango. Aun así, destacó la importancia de acercar mecanismos de apoyo a estudiantes, profesores y familias.

"Muchas veces solo necesitamos platicar con alguien, acercarnos y tener un momento para decir cómo nos sentimos", señaló.

Las estrategias de Inspira Coahuila, agregó, son evaluadas y posteriormente ajustadas a partir de las opiniones de docentes, padres de familia y demás integrantes de la comunidad escolar. El propósito, indicó, es evitar que estas acciones representen una carga adicional para los profesores y, en cambio, complementen las labores que ya desarrolla la Secretaría de Educación. "Todo lo que ya hacía la Secretaría de Educación, estas estrategias lo fortalecen, lo consolidan y la verdad es que hemos hecho un gran equipo", afirmó.

De la Garza Martínez sostuvo que la meta principal es que estudiantes y docentes conozcan las opciones de ayuda disponibles y tengan herramientas accesibles para solicitar atención de manera oportuna.