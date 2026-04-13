Fort Duncan Medical Center dona equipo médico al Hospital General de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del trabajo de colaboración y coordinación entre las ciudades de Saltillo y Eagle Pass, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, el Hospital General de Saltillo recibió una donación de camas hospitalarias y equipo médico con un valor de 1.5 millones de pesos.

"Esto fue posible gracias a la generosidad del Fort Duncan Medical Center de Eagle Pass, Texas, lo que permitirá brindar una mejor atención médica", mencionó el alcalde, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Mencionó que la donación consta de 10 camas hospitalarias, una cama de parto eléctrica, una cama eléctrica para atención crítica o de quemaduras, dos camillas de traslado y una camilla especializada para cámara hiperbárica.

Esto, además de equipo como básculas, carritos para tanque de oxígeno, porta suero materno, baumanómetro para toma de signos, tablas para RCP, refrigeradores y sillas para espera o habitación, entre otros.

"Esta acción refrenda la confianza, empatía y un compromiso genuino con la vida y la salud de nuestra gente. Hoy confirmamos que, cuando se trata de cuidar la vida, la cooperación entre ciudades se convierte en un puente de solidaridad y esperanza", señaló Javier Díaz González.

La donación incluye 10 camas hospitalarias y equipo médico esencial.

Eliud Felipe Aguirre, secretario de Salud en Coahuila, destacó que esta donación confirma que, cuando se trata de proteger la salud, las fronteras dejan de ser límites y se convierten en puentes de colaboración.

"Quiero expresar, a nombre del gobernador Manolo Jiménez Salinas, nuestro más sincero agradecimiento por esta donación que representa un apoyo invaluable para fortalecer la capacidad de atención en este hospital. Gracias al Fort Duncan Medical Center y a todas las personas que hicieron posible esta entrega", dijo.

Zeluis Gómez, director del Hospital General de Saltillo, mencionó que este acto refleja el compromiso que se tiene entre el gobierno y el sector salud.

"Reiteramos nuestro compromiso siempre puntual y formal para seguir trabajando con vocación, profesionalismo, con sentido humano, tacto ético y siempre en coordinación con las instituciones y autoridades para construir un mejor sistema de salud que sea digno, eficiente y que esté al nivel de lo que requiere la población de Saltillo", refirió el director del Hospital General de Saltillo.

Eliud Aguirre destaca la importancia de la colaboración entre ciudades.

Por su parte, Gabriela Montemayor, enlace internacional Saltillo-Texas, mencionó que por instrucciones del alcalde Javier Díaz se trabaja de manera coordinada con distintas dependencias para tocar puertas, generar alianzas y traer resultados reales para la gente.

"Este esfuerzo hoy se vuelve a traducir en una donación que fortalece la atención médica en nuestro Hospital General de Saltillo. Representa la visión de un alcalde que entiende que gobernar es gestionar, unir y servir, y que cuando se trata de salvar vidas, aquí no existen fronteras", dijo.

Brenda Cecilia Marín, jefa de enfermeros del Hospital General de Saltillo, agradeció al Fort Duncan Medical Center y a las gestiones realizadas a través del alcalde Javier Díaz.

"Porque su labor no solo se limita a recorridos en eventos protocolarios, sino que se traduce en acciones concretas con resultados tangibles que verdaderamente transforman la realidad. La donación de estas camas hospitalarias y equipo médico no solo es un acto material, es un gesto de gratitud y descanso con dignidad para nuestros pacientes que atraviesan momentos tan difíciles", señaló.

Durante el evento estuvieron presentes, Juan Carlos Villarreal, regidor presidente de la Comisión de Salud Pública; y Roberto Cárdenas, director de Salud Pública en Saltillo.