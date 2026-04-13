Comisaría de Saltillo despliega operativo de seguridad en escuelas

SALTILLO, COAHUILA.- Este lunes, tras concluir las vacaciones de Semana Santa, la Comisaría desplegó un operativo de seguridad, a través de sus áreas especializadas, el cual dio inicio a las 6:30 de la mañana en escuelas secundarias para luego continuar en primarias y jardines de niños.

Los elementos de la Comisaría brindaron apoyo vial al exterior de los planteles educativos durante la hora de ingreso; además, se presentaron con docentes, padres y madres de familia, así como con los estudiantes.

´´Para el alcalde Javier Díaz González la seguridad es la prioridad de prioridades; por ello realizamos este operativo, en el que participan elementos de todas las áreas especializadas de la Comisaría, con el objetivo de brindar un ambiente seguro´´, señaló Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Al exterior de la escuela primaria Emilia Hilario Valerio, elementos vigilaron la zona a través de las cámaras de la Unidad Móvil del Centro de Control y Comando, C2; además, brindaron apoyo vial al exterior del plantel.

Por otra parte, policías y agentes de Tránsito y de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, en compañía de elementos caninos, acudieron a la escuela primaria Coahuila.

Elementos de la Unidad de Justicia Cívica visitaron el Colegio San José, mientras que el Grupo de Reacción Sureste acudió al Instituto Vivir y la escuela Otilio González, planteles en los que brindaron apoyo a la vialidad y se presentaron con estudiantes, docentes, padres y madres de familia.

El comisionado de Seguridad invitó a la ciudadanía a salir con tiempo de sus hogares, respetar señales de tránsito, utilizar y supervisar el uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes, además de conducir con cortesía y respetar a peatones y vehículos ligeros.