Intensificación de limpieza de cauces naturales en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa "Aquí Andamos" intensificaron las acciones permanentes de limpieza de cauces naturales de agua en diversos sectores de la ciudad.

Javier Díaz informó que estos trabajos forman parte de la estrategia municipal para fortalecer la seguridad en estos lugares de la ciudad, así como para disminuir riesgos en la salud de las y los vecinos que habitan a su alrededor.

Este lunes, cuadrillas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron el margen del cauce natural de agua "Los Ojitos", que se ubica en la Privada Tecnológico, entre la calle Reynosa y avenida Universidad.

El Gobierno de Saltillo reportó que, entre los trabajos realizados, se encuentra el retiro de maleza y desechos orgánicos, con el propósito de eliminar la proliferación de fauna nociva y riesgos de focos de infección.

"Con el apoyo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo respondemos a las peticiones de la ciudadanía con trabajo permanente, para ofrecer una mejor ciudad, más segura, limpia y ordenada", manifestó Díaz González.

Acciones de limpieza en cauces naturales de Saltillo

De manera simultánea, el Ayuntamiento atendió con acciones similares el arroyo que atraviesa la colonia Amistad, sobre la calle 28, entre las vialidades Santa Rosalía y San Valentín, al oriente de la ciudad.

Por petición de las y los habitantes de la colonia Virreyes Obrera, brigadas municipales instalaron barrotes de seguridad sobre el camellón central del bulevar José Sarmiento, frente a la calle Nueva, con el objetivo de evitar cruces indebidos sobre el propio camellón, que ponían en riesgo la integridad y patrimonio de la población.

Instalación de barrotes de seguridad en el bulevar José Sarmiento

Asimismo, personal de "Aquí Andamos" intensificó las labores permanentes de riego con agua tratada de las diferentes áreas verdes municipales y camellones centrales de bulevares como Antonio Cárdenas, Emilio Arizpe de la Maza, Venustiano Carranza, Pedro Figueroa, José Musa de León, Jesús Valdés Sánchez, entre muchos otros.

El alcalde Javier Díaz recordó a la población el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se pueden reportar los diversos servicios públicos municipales para su inmediata atención.