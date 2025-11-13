Saltillo entrega nuevo sistema pluvial en colonia Provivienda

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo entregó la construcción del nuevo sistema pluvial en la colonia Provivienda, una obra que beneficia directamente a más de 2 mil personas al prevenir inundaciones y mejorar el drenaje urbano durante la temporada de lluvias.

En representación del alcalde Javier Díaz González, el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides hizo entrega simbólica a las y los integrantes del Comité Pro Obra de la colonia Provivienda, esta obra que contó con una inversión de más de 753 mil pesos.

"Esta y otras muchas más las realiza nuestro alcalde Javier Díaz en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los habitantes, así como sus bienes materiales, en sectores con algún tipo de riesgo durante la temporada de lluvias", mencionó.

¿Cuál es la importancia de la nueva infraestructura?

Rojas Oyervides destacó que con esta nueva infraestructura ubicada en la intersección de Paseo de la Reforma y la calle 12 de Octubre, de la colonia Provivienda, el agua pluvial será canalizada de manera adecuada, evitando encharcamientos en calles y viviendas, así como afectaciones a la movilidad y a la salud de las y los habitantes.

Además de brindar protección a los hogares, el sistema pluvial permitirá mantener las vialidades transitables y en mejores condiciones, al prolongar la vida útil del pavimento y evitando daños estructurales.

A su vez, Perla Fabiola Carrillo Peña, residente e integrante de este Comité Pro Obra de la colonia Provivienda agradeció al alcalde Javier Díaz estos trabajos, que buscan eliminar riesgos por inundaciones en este sector de la ciudad.

"Esto nos va a servir mucho a todos, ya que en las pasadas lluvias fui una de las afectadas, al ser mi auto arrastrado por más de 10 metros, además de varias vecinas y vecinos de esta calle", refirió.

¿Qué incluye la obra realizada?

Esta obra constó de la construcción de un recolector de agua pluvial, la instalación de una rejilla de acero, así como la edificación de tubería en más de 40 metros lineales para conectarse con la red pluvial existente en Paseo de la Reforma, así como la instalación de dos registros y la pavimentación completa de los trabajos, para el beneficio de las y los saltillenses.

En este evento estuvieron presentes, personal de los Comité Pro Obra de la Dirección de Contraloría Ciudadana, así como de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, además de las y los vecinos del sector.