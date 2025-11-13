Parras de la Fuente iniciará construcción de su primer aeródromo en 2026

PARRAS, COAHUILA.- Parras de la Fuente pondrá en marcha en 2026 la construcción de su primer aeródromo, un proyecto que busca detonar la economía local y ampliar la oferta turística del municipio.

Autoridades informaron que la obra avanza en su etapa de permisos y coordinación con autoridades estatales y el sector económico, destacando el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del secretario de Economía.

"Este aeródromo va a detonar la economía del municipio y darle una estrella más a Parras", expresó la fuente informativa, al reconocer también la colaboración de inversionistas y representantes del aeropuerto local.

¿Qué características tendrá el aeródromo?

El proyecto contempla una pista de dos mil metros lineales, ubicada en la carretera Parras–San Pedro, a la altura del kilómetro 17. La construcción comenzará en febrero de 2026 y se estima que concluya en un plazo aproximado de ocho meses.

En su primera etapa, permitirá el arribo de aeronaves medianas y vuelos nacionales, con la posibilidad de gestionar permisos para operaciones internacionales más adelante.

La infraestructura aérea fortalecerá la conectividad del municipio, especialmente en alianza con la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado.

"Queremos que quienes llegan a Monterrey o Saltillo también encuentren en Parras un destino cercano, accesible y atractivo", afirmó. La nueva vía de acceso aéreo busca incrementar los flujos de visitantes hacia el Pueblo Mágico y diversificar la experiencia turística.

¿Cómo se prepara Parras para el Mundial 2026?

Además, Parras se prepara para recibir a turistas nacionales e internacionales durante el Mundial 2026, con el respaldo de hoteleros, restauranteros, artesanos y la Oficina de Convenciones y Visitantes.

Una fundación internacional reconocerá al municipio como uno de los destinos con mayor número de bodas en Coahuila, lo que refuerza su posicionamiento como referente del turismo de romance y enoturismo en México.