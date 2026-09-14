Saltillo proyecta presupuesto de 5,300 millones de pesos para 2027

SALTILLO, COAH.- El Ayuntamiento de Saltillo proyecta para 2027 un presupuesto de egresos superior a 5,300 millones de pesos, con recursos para seguridad, servicios municipales, obra social, programas y distintas acciones para mejorar la calidad de vida de la población, informó el alcalde Javier Díaz González.

El Cabildo aprobó el pasado viernes los proyectos de ingresos y egresos para el próximo ejercicio fiscal. La propuesta de ingresos deberá ser enviada al Congreso del Estado para su dictaminación y aprobación en el pleno.

Díaz González explicó que, una vez definida la cifra definitiva de ingresos, el Cabildo autorizará el presupuesto de egresos. Por ello, todavía podrían realizarse ajustes o modificaciones durante el proceso que concluirá en diciembre.

El alcalde aclaró que el Municipio no ha requerido financiamiento, pero la previsión permitiría contar con esa alternativa sin tener que regresar al Congreso del Estado para solicitar una autorización adicional.

En cuanto a las posturas de los integrantes del Cabildo, el alcalde dijo respetar las posiciones de regidoras y regidores y destacó que la Tesorería Municipal mantuvo apertura para atender dudas y revisar los distintos conceptos presupuestales.

Señaló que la tesorera municipal y su equipo participaron en reuniones con la Comisión de Hacienda y con las diferentes bancadas para revisar los ingresos y egresos previstos para 2027.

"Mi parte siempre han tenido las puertas abiertas, apertura total", afirmó Díaz González, quien sostuvo que el punto de encuentro de las distintas fuerzas políticas debe ser Saltillo y la necesidad de garantizar recursos para obras, programas y acciones sociales y productivas.

El alcalde informó que entre 22 y 23 por ciento del presupuesto municipal se destinará a seguridad, rubro que mantendrá una participación relevante durante 2027.

Díaz González señaló que el próximo año representará el ejercicio completo de una inversión adicional que ya comenzó, relacionada con el Infonavit.

Además, anticipó que el Municipio continuará destinando recursos a tecnología, capacitación, armamento y equipamiento, con el objetivo de mantener a Saltillo como la capital más segura del país.