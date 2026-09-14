IEC enfrenta falta de aspirantes en 10 municipios

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) enfrenta dificultades para integrar los Comités Municipales Electorales en al menos 10 municipios, algunos de los cuales permanecen con cero aspirantes. El plazo para presentar solicitudes vence el próximo 22 de septiembre a las 23:59 horas.

Dificultades en la integración de los comités

Si no se alcanza el número mínimo requerido, el Consejo General deberá ampliar la convocatoria hasta lograr la integración de los órganos electorales. Durante una rueda de prensa realizada en Monclova, Patricia Guadalupe González Mijares, consejera electoral del IEC, y J