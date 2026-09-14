Contactanos
Coahuila

IEC enfrenta falta de aspirantes en 10 municipios

El IEC busca completar los 38 Comités Municipales Electorales para 2027 y ampliará la convocatoria si no logra el mínimo requerido.

Por Gerardo Martínez - 14 septiembre, 2026 - 05:18 p.m.
Patricia Guadalupe González Mijares y Julio César Lavenant Salas explicaron en Monclova los requisitos y etapas para integrar los Comités Municipales Electorales.
Patricia Guadalupe González Mijares y Julio César Lavenant Salas explicaron en Monclova los requisitos y etapas para integrar los Comités Municipales Electorales.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) enfrenta dificultades para integrar los Comités Municipales Electorales en al menos 10 municipios, algunos de los cuales permanecen con cero aspirantes. El plazo para presentar solicitudes vence el próximo 22 de septiembre a las 23:59 horas.

      Dificultades en la integración de los comités

      Si no se alcanza el número mínimo requerido, el Consejo General deberá ampliar la convocatoria hasta lograr la integración de los órganos electorales. Durante una rueda de prensa realizada en Monclova, Patricia Guadalupe González Mijares, consejera electoral del IEC, y J

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados