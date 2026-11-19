SALTILLO, COAH.- La diputada local Marimar Treviño promoverá acciones de concientización para que los hombres acudan a revisiones médicas y detecten oportunamente el cáncer de próstata, padecimiento que se presenta con frecuencia a partir de los 40 años.

La legisladora anunció que presentará un pronunciamiento ante el Congreso de Coahuila, con la participación de una asociación que colabora con pacientes de cáncer masculino, así como un exhorto dirigido a las dependencias federales de salud para que, en coordinación con sus homólogas, atiendan estos temas.

Obstáculos para la Detección del Cáncer de Próstata

Treviño señaló que las creencias, el desconocimiento y la falta de tiempo pueden convertirse en obstáculos para que los hombres busquen atención médica.

También recordó que los hombres pueden desarrollar cáncer de mama, por lo que consideró necesario ampliar las acciones de prevención y detección de distintos tipos de cáncer.

La diputada explicó que una de las pruebas para detectar el cáncer de próstata es el análisis del antígeno prostático, que se realiza mediante una muestra de sangre. En caso de ser necesario, pueden efectuarse revisiones más específicas.

Acciones de Concientización y Prevención

Como parte de las actividades de concientización, indicó que el Congreso de Coahuila fue iluminado de color azul, tonalidad utilizada para generar conciencia sobre el cáncer masculino.

Además, informó que existe colaboración con la Secretaría de Salud para realizar chequeos médicos e invitó a los hombres a acercarse a las instituciones de salud para recibir orientación y someterse a las pruebas correspondientes.

Sobre la incidencia de estos padecimientos en Coahuila, Treviño reconoció que no contaba con las cifras durante la entrevista, pero se comprometió a revisarlas y compartirlas posteriormente.