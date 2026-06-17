La Orquesta Metropolitana de Saltillo ofrecerá un concierto en el Museo de las Aves

Saltillo, Coah.- La Orquesta Metropolitana de Saltillo presentará su quinto concierto de temporada, una noche de música en vivo que reunirá obras de Johann Sebastian Bach, Max Bruch y Robert Fuchs, bajo la dirección de la maestra Natalia Riazanova y con la participación del flautista Óscar Martínez Porras como solista.

La presentación se llevará a cabo este viernes 19 de junio a las 8:15 de la noche en el Museo de las Aves, a través del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, dirigido por Leticia Rodarte Rangel, como parte del impulso a una agenda cultural que busca acercar a más personas experiencias artísticas de alto nivel en espacios emblemáticos de la ciudad.

Con esta presentación, la OMSA reafirma una de sus apuestas principales: ofrecer conciertos profesionales, cuidadosamente preparados y accesibles para el público saltillense. La orquesta continúa consolidándose como una propuesta cultural que combina excelencia musical, cercanía con la comunidad y precios al alcance de más familias.

Los boletos están disponibles desde 100 hasta 220 pesos a través de Boletrix.

Las niñas y niños de 8 a 14 años podrán entrar gratis, como una invitación para que nuevas generaciones vivan de cerca la fuerza de una orquesta en vivo.

El programa abrirá con la Suite Orquestal No. 2 de Johann Sebastian Bach, una de las obras más brillantes del repertorio barroco. Escrita con un papel protagónico para la flauta, esta suite destaca por su elegancia, energía rítmica y virtuosismo. Su movimiento final, la célebre Badinerie, es una de las piezas más reconocibles de Bach: breve, ágil y luminosa, una verdadera joya del repertorio para flauta.

La interpretación contará con la participación de Óscar Martínez Porras como flautista solista, lo que permitirá al público disfrutar una obra que exige precisión, claridad, musicalidad y gran sensibilidad.

La segunda parte del concierto estará dedicada a dos serenatas para cuerdas de profunda belleza. La Serenata para cuerdas de Max Bruch permitirá escuchar el lenguaje cálido, lírico y expresivo de uno de los compositores románticos más apreciados por su capacidad melódica. Posteriormente, la orquesta interpretará la Serenata para cuerdas No. 3 de Robert Fuchs, una obra refinada y luminosa que revela la riqueza del repertorio romántico para orquesta de cuerdas.

Bajo la dirección de Natalia Riazanova, la Orquesta Metropolitana de Saltillo ha desarrollado una línea artística que combina grandes obras del repertorio universal con piezas menos frecuentes, ofreciendo al público programas atractivos, sensibles y de alto valor musical. Riazanova ha impulsado el crecimiento de la orquesta con una visión profesional, formativa y profundamente comprometida con la vida cultural de Saltillo.

Más que un concierto, esta presentación es una invitación a vivir una noche distinta en el Centro Histórico: música en vivo, una sede patrimonial como el Museo de las Aves y una experiencia cultural de alto nivel al alcance de la ciudad.

La OMSA busca que cada vez más personas descubran que asistir a la orquesta no es una experiencia lejana ni exclusiva, sino una forma cercana, emocionante y accesible de compartir la cultura, salir de la rutina y sentirse parte de una ciudad con vida artística propia.