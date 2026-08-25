Conductor de camión Express muere tras accidente en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El conductor de una unidad de la ruta Express, identificado como Martiniano Moreno, de 43 años, perdió la vida horas después de resultar gravemente lesionado en un accidente ocurrido sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, frente a la planta Stellantis.

El percance se registró alrededor de las 4:20 horas, cuando el operador, quien viajaba solo, presuntamente dormitó mientras conducía, lo que provocó que el camión abandonara su trayectoria.

La unidad subió al camellón y posteriormente se impactó contra una palma y la estructura de un puente peatonal, quedando el conductor prensado dentro de la cabina.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al sitio y realizaron las maniobras necesarias para liberar al operador.

Una vez extraído del vehículo, Moreno fue trasladado de emergencia y en estado grave para recibir atención médica. De acuerdo con los reportes, inicialmente fue llevado al Hospital Ixtlero y posteriormente se informó sobre su atención en la Clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pese a la atención médica recibida, alrededor de las 8:00 horas se confirmó el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el accidente.

Tras conocerse el deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el percance y determinarán las responsabilidades que correspondan.